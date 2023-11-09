النزاهة النيابية تحذر من "فساد خطير" وابتزاز للمواطنين بدوائر الدولة

2023-11-09 15:43:23 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

حذر عضو لجنة النزاهة البرلمانيّة هادي السلامي، اليوم الخميس (9 تشرين الثاني 2023)، من زيادة عمليات الفساد في دوائر الدولة وابتزاز المواطنين.

وقال السلامي، لـ"بغداد اليوم"، إنه "هناك ابتزازًا للمواطنين خلال مراجعة بعض دوائر الدولة المختلفة من أجل تمشية بعض المعاملات"، لافتاً إلى أن "هذا الامر زاد من عمليات الفساد في الدوائر بشكل خطير، نتيجة الروتين في المعاملات الورقية".

وأشار السلامي الى "ضرورة اعتماد الحوكمة والرقمنة وأتمتة المعاملات اليومية في دوائر الدولة، لأنه سيقضي تماماً على ابتزاز المواطن ويحد من الفساد في اغلب الدوائر"، مبينا أن "العراق يعدّ من الدول المتأخر جداً في الحوكمة الإلكترونيَّة".

ويرى مراقبون للشأن العراقي، أنه في ظل غياب الرقابة والمتابعة المستمرة وضعف تطبيق القانون والوقوف على دقة تنفيذ الواجبات الموكلة لبعض العناصر التي تعمل بالدولة تتفاقم الاخطاء وتنتشر حالة الفساد التي اصبحت تشكل الازمة الخطيرة في المجتمع.

وعلى الرغم من الصيحات العالية المطالبة بالقضاء على الفساد، او الحد منه، نجد هذه الظاهرة الخطيرة تنخر في هياكل الكثير من دوائر الدولة المهمة التي لها تماس مباشر بحياة المواطن اليومية.