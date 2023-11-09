وزير التعليم يبحث مع السفير التركي التعاون الأكاديمي المشترك بين جامعات البلدين

2023-11-09 16:30:03 - المصدر: الفرات نيوز

{محلية:الفرات نيوز} بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، اليوم الخميس، مع سفير الجمهورية التركية في بغداد السيد علي رضا كوني والوفد المرافق له وبحثا التعاون الأكاديمي المشترك بين جامعات البلدين.

وأكد وزير التعليم العمل على وفق سياسة استراتيجية لإرساء برامج التعاون والتنسيق مع دول المنطقة والعالم بما يخدم بيئة التعليم الجامعي في العراق ولاسيما بعد التوجه الواضح للمؤسسة الأكاديمية العراقية لتحسين مسارات الجودة وتمكين الجامعات من تحقيق أهدافها ورسالتها ورؤيتها في التنافس وحصد المؤشرات المسؤولة عن السمعة الأكاديمية الرصينة.

وأضاف أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تتطلع الى خطوات فاعلة في مجال الشراكات العلمية والاتفاق على تبادل الخبرات وتطوير مسارات البحث العلمي واستقبال المزيد من الطلبة الدوليين ضمن مبادرة ادرس في العراق.

من جهته أعرب السفير التركي عن رغبة بلاده بافتتاح فرع دولي لإحدى الجامعات التركية في العراق مشيرا في الوقت نفسه إلى اهتمام الجانب التركي بتعضيد الاشتغال العلمي المشترك وبرامج التوأمة العلمية وتبادل الطلبة والخبرات الأكاديمية.