تقرير: القوات الأميركية بالشرق الأوسط في مرمى النيران

2023-11-09 16:41:23 - المصدر: زاكروس

زاكروس - أربيل ربما أسهم عطل في طائرة مسيرة في العراق في تجنيب الولايات المتحدة الانزلاق أكثر في صراع آخذ في التوسع في الشرق الأوسط، فوفقا لروايات اثنين من المسؤولين الأميركيين لهما اطلاع على الأمر، اخترقت طائرة مسيرة أطلقتها جماعة مسلحة على قاعدة عسكرية للتحالف الدولي في مطار حرير بمحافظة أربيل، قبل شروق الشمس في 26 تشرين الأول واقتحمت الدور الثاني من الثكنات التي تستضيف قوات أميركية وتحطمت في حوالي الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي