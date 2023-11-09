الميناء يعود من السليمانية بنقطة ثمينة بدوري نجوم العراق

2023-11-09 17:10:33 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تعادل فريق نادي نوروز مع ضيفه فريق نادي الميناء سلبيا من دون أهداف في انطلاق منافسات الجولة الرابعة لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة في ملعب السليمانية اليوم الخميس في الساعة الثالثة عصراً.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي من دون اهداف، واستمرت النتيجة على حالها في الشوط الثاني حتى نهاية اللقاء ليكسب الميناء أول نقاطه منذ انطلاق البطولة.

وأدار اللقاء طاقم تحكيم مؤلف من حامد علي حكماً للساحة، يساعده على الخط الحكمان هاني علي وحسين علي حيدر، واياد زاحم حكما رابعا، واحمد عسكر حكم VAR.