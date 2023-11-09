التعليم العالي تخفض الحدود الدنيا لمعدلات بعض تخصصات الجامعات الاهلية

2023-11-09 17:19:02 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

تخفيض الحدود الدنيا للتقديم الى بعض تخصصات الجامعات والكليات الأهلية وتحديد الخامس عشر من تشرين الثاني موعدا لانتهاء التقديم

تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تخفيض الحدود الدنيا لمعدلات التقديم إلى عدد من التخصصات في الجامعات والكليات الاهلية.

ويتضمن القرار التفاصيل الآتية:

▪️ تخفيض الحدود الدنيا للتقديم إلى الدراسة المسائية للتخصصات الهندسية ليصبح (الحد الأدنى 60)

▪️ تخفيض الحدود الدنيا للقبول في الدراستين الصباحية والمسائية لتخصصات (الهندسة، التقنيات الهندسية، العلوم) التي معدلات التقديم الحالي فيها (61) صعودا بواقع (درجة واحدة) فقط.

وبهذا الصدد تعلن دائرة التعليم الجامعي الأهلي الإبقاء على معدل 60 بوصفه الحد الأدنى للتقديم إلى هذه المجموعة من التخصصات وتحدد الخامس عشر من تشرين الثاني الحالي 2023/11/15 موعدا لانتهاء التقديم من خلال بوابتها الإلكترونية (www.pe-gate.org) حصرا وتدعو الطلبة الى الاطلاع على دليل الطالب للتعرف على مدخلات القبول في الجامعات والكليات الأهلية وأقسامها وتخصصاتها.

دائرة الإعلام والاتصال الحكومي

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

9 تشرين الثاني 2023