نداء برلماني عاجل للحكومة: منظمة تعمل في العراق رفعت علم "الكيان الصهيوني"

2023-11-09 17:30:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

وجه عضو في مجلس النواب، "نداءً عاجلاً" الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لإيقاف منظمة تعمل في العراق رفعت علم "الكيان الصهيوني" تضامناً معه في حربه على قطاع غزة المستمرة منذ 7 تشرين الأول الماضي.

ووفق كتاب للنائب عدنان الجابري لأمانة مجلس الوزراء حصلت "بغداد اليوم" على نسخة منه فانه "رصد قيام منظمة (كونراد أديناور) الألمانية العاملة في العراق تغيير صورة ملفها الشخصي على منصة الفيسبوك بشعار يتضمن علم الكيان الصهيوني".

وطالب الجابري "بإيقاف المنظمة المذكورة عن العمل وسحب رخصتها واتخاذ الاجراءات القانونية بحقها، استناداً لقانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني رقم 1 لسنة 2021".

ومؤسسة كونراد أديناور هي مؤسسة سياسية غير ربحية، انبثقت من "جمعية العمل التعليمي المسيحي الديمقراطي" التي أسست سنة 1955، وتنشط المؤسسة في أكثر من 120 دولة، كما أن لديها 16 مكتباً في ألمانيا وأكثر من 80 مكتب في بلدان أخرى.

وتأسس مكتب مؤسسة كونراد أديناور في سوريا/العراق في عام 2015 ويساهم في تحسين قدرات الشباب في المنطقة، وتدعم تعليم الطلاب من خلال إعدادهم للعمل في كل من الدولة والمجتمع، ولا سيما في مجالات العلوم والأعمال والسياسة والإدارة والإعلام والثقافة، وتعمل على إنشاء شبكة من صناع القرار.

ووقعت الجامعة الامريكية في العراق مذكرة تعاون مع المنظمة عام 2021.







