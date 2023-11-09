2023-11-09 17:36:59 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وجه عضو لجنة النزاهة البرلمانية هادي السلامي، اليوم الأربعاء (8 تشرين الثاني 2023)، رسالة إلى هيئة النزاهة الاتحادية بشأن البنك المركزي العراقي، مطالبا بأن تشمل الهيئة ملف الدولار في نشاطاتها التي طالت العديد من المؤسسات والملفات.





وقال السلامي، لـ"بغداد اليوم"، إن "هيئة النزاهة قامت خلال الفترة الماضية بجهد كبير بمكافحة الفساد وكشف الكثير من القضايا وشبهات الفساد، ولهذا الهيئة مطالبة بالتحقيق في الكثير من الشبهات في عمل البنك المركزي، خصوصاً المتعلق بمزاد العملة وملف المصارف الاهلية".





وشدد على ان "عمل هيئة النزاهة يجب ان يطال كل مؤسسات الدولة العراقية، ومن ضمنها الرئاسات الثلاث وغيرها من المؤسسات المستقلة، فالجميع يعرف ان آفة الفساد متغلغلة في جميع مؤسسات الدولة، وهذه الافة أصبحت تهديدا حقيقيا للدولة".





وبالرغم من الادعاءات والاتهامات التي طالت العديد من المؤسسات والمصارف باستحواذها على مزاد بيع العملة، وما ادى الى احتكار الدولار وارتفاعه في السوق الموازية، الا ان لاملفات فتحت خلال الفترات الماضية بشأن الية بيع الدولار في مزاد العملة والقرارات المتخذة بهذا الشأن، بالرغم من ان هيئة النزاهة فتحت العديد من الملفات في مؤسسات عديدة.



