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الطلبة يتوج بلقب دوري الأشبال الممتاز لكرة القدم

الطلبة يتوج بلقب دوري الأشبال الممتاز لكرة القدم
الطلبة يتوج بلقب دوري الأشبال الممتاز لكرة القدم
2023-11-09 17:50:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ توّج فريق أشبال نادي الطلبة، مساء اليوم الخميس، بطلاً للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم للموسم 2022-2023.

وجرت المباراة النهائية بين فريقي الطلبة والشرطة على ملعب المركز التخصصي في ملعب الشعب الدولي وانتهت لصالح الطلبة بنتيجة 2-1.

وكان فريق نادي الشعلة قد توّج بلقب دوري الشباب لأندية بغداد للموسم 2022-2023 بعد فوزه على التاجي في المباراة الختامية بنتيجة 4-3 بركلات الجزاء الترجيحية بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 2-2.

في حين فاز فريق رديف السياحة ببطولة نهائي دوري رديف بغداد بعد فوزه على نظيره فريق التاجي 2-0.

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