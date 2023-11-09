توقيف مدير شركة أدوية سامراء بتهمة فساد مالي

2023-11-09 18:28:28 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الخميس، عن توقيف المدير العام الحالي للشركة العامة لصناعة الأدوية في سامراء بعملية فساد مالي.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت أمراً بتوقيف المدير العام الحالي للشركة، بعد أن قام بتسليم نفسه وعرضه على قاضي التحقيق المختص، الذي أمر بتوقيفه على ذمة التحقيق.

وبينت أن المتهم أقدم على إعطاء موافقات لإدخال مواد إلى مخازن الشركة دون طلبات شراء سابقة، مشيرة إلى أن التحقيقات في القضية قادت إلى أن الموافقات التي أعطاها المتهم كانت قبل تنظيم العقود وإصدار قرار الإحالة لهذه المواد، خلافاً للقانون والتعليمات المتبعة.