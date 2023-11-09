السيد الحكيم يستقبل مساعد الأمين العام للأمم المتحدة في العراق

2023-11-09 18:40:02 - المصدر: الفرات نيوز

إلتقينا مساعد الأمين العام للأمم المتحدة و رئيس الفريق المستقل للمراجعة الاستراتيجية لبعثة الأمم المتحدة في العراق فولكر بيرثس والوفد المرافق له، بيّنا طبيعة الظروف الصعبة التي مر بها العراق خلال مسيرته في السنوات العشرين الماضية، وأشرنا إلى التحولات الكبيرة في العراق المتمثلة بالانتقال من مرحلة النظام الدكتاتوري إلى النظام الديموقراطي، فيما أشدنا بحضور بعثة اليونامي كتعبير عن دعم المجتمع الدولي للتجربة الديموقراطية في العراق خلال العقدين الماضيين، وبالتضحيات التي قدمتها البعثة خلال مدة عملها فيه.

أكدنا أن العراق يطور من أوضاعه، حيث إن عراق ٢٠٢٣ يختلف تماما عن ٢٠٠٣ ، وأشرنا إلى تطورات المشهد السياسي ومنها تشكيل ائتلاف إدارة الدولة باعتباره الائتلاف الحاكم والحاضنة القوية للحكومة فضلا عن وجود مشتركات كثيرة بين القوى السياسية على الرغم من اختلاف المشارب والتوجهات أكدنا أيضا رغبة العراق بالانفتاح على الجميع والتعامل بتوازن في علاقاته انطلاقا من مصالحه .

بيّنا أن العراق بات معتمدا على نفسه في حل مشاكله، وهو الأقدر على تحديد الحاجة لمستوى ونوع المساعدة الأممية، وأن أولوياته الأساسية هي التطوير الاقتصادي في مجالات الزراعة والصناعة والسياحة والاستثمار والتكنلوجيا والقطاع المصرفي، فيما بيّنا أن التحديات الأساسية التي تواجه العراق هي الاقتصاد ، والتغيرات المناخية، ومكافحة الفساد ، والضعف الإداري ، ومكافحة المخدرات ، ومعالجة آثار الإرهاب وتأهيل المجتمعات، ومكافحة الهجرة العكسية من الريف إلى المدينة وتطبيق مبادئ حقوق الإنسان، وأكدنا أن هذه التحديات يحتاج العراق فيها إلى تعاون مع الأمم المتحدة وفق الأولويات التي يحددها، كما شددنا على رغبة العراق بدور إنساني للأمم المتحدة ومنح دور متزايد للوكالات الأممية .