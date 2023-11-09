انتخابات مجالس المحافظات.. 30 مرشحا في سنجار من ضمنهم 4 مرشحين موالين للعماليين

2023-11-09 18:46:32 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن خديدا جوقي مدير ناحية سنوني شمال سنجار يوم الخميس، أن الحملة الدعائية للمرشحين في انتخابات مجالس المحافظات تسير بشكل سليم دون أي اعتراضات.

وأضاف جوقي في حديث لوكالة شفق نيوز؛ أن الحملة الدعائية التي بدأت منذ أسبوع تجري على قدم وساق حيث بدأ المرشحون في الترويج لأنفسهم وتعليق صورهم في الشوارع والأماكن العامة في جميع أنحاء قضاء سنجار.

وأكد أن أربع مرشحين تابعين لوحدات حماية سنجار الموالية لحزب العمال الكوردستاني سيشاركون في انتخاب مجالس المحافظات ضمن قائمة حزب الحرية والديمقراطي في سنجار.

وأشار مدير ناحية سنوني إلى أن عدد المرشحين من قضاء سنجار يبلغ أكثر من 30 مرشحا، بالإضافة إلى مقعد واحد من كوتا تتنافس عليه أربعة أحزاب، وهي الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني وحزب الحرية والديمقراطي بالاضافة إلى المستقلين.