2023-11-09 20:34:01 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت نقابة المحامين العراقيين، مساء اليوم الخميس، عن اغتيال أحد أعضائها من قبل مجموعة أشخاص داخل مكتبه جنوبي العاصمة بغداد.

وذكرت النقابة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مجموعة لم يتم التعرف عليهم لغاية الآن اقتحموا مكتب المحامي عدنان النعيمي في منطقة الدورة جنوبي بغداد، وقاموا بطعنه بالسكاكين حتى الموت".

وأشارت إلى أن "الكاميرات المراقبة أظهرت وجوه الجناة، كما تم العثور على هاتف نقال يعود للجناة سقط أثناء العملية"، مضيفة أن "رئيس غرفة محاميّ الدورة توجه إلى مركز الشرطة لإكمال الإجراءات القانونية، ومتابعة القضية، سعياً للتوصل السريع لمعرفة الجناة وإلقاء القبض عليهم، بأسرع ما يمكن، لينالوا جزاءهم العادل".