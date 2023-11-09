مكتب السوداني يوجز الملفات التي تم بحثها في اربيل

2023-11-09 20:38:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يلتقي رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني في أربيل

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التقى رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، مساء اليوم الخميس، رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني السيد مسعود بارزاني، في مصيف صلاح الدين بمحافظة أربيل، إقليم كردستان العراق.





وشهد اللقاء تبادل وجهات النظر والتباحث في مجمل القضايا العامة على المستوى الوطني، ومتابعة أهم الملفات في جانب تنفيذ البرنامج الحكومي، فضلاً عن البحث في آخر التطوّرات الأمنية والسياسية على مستوى المنطقة، والأحداث المأساوية التي يشهدها قطاع غزّة، والعدوان الصهيوني على أبناء الشعب الفلسطيني.