السوداني يلتقي بارزاني في أربيل

2023-11-09 20:40:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ التقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء اليوم الخميس، الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، في مقره بمصيف صلاح الدين بمحافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان العراق.

وبحسب بيان لمكتب السوداني ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر والتباحث في مجمل القضايا العامة على المستوى الوطني، ومتابعة أهم الملفات في جانب تنفيذ البرنامج الحكومي، فضلاً عن البحث في آخر التطوّرات الأمنية والسياسية على مستوى المنطقة، والأحداث المأساوية التي يشهدها قطاع غزّة، والعدوان الصهيوني على أبناء الشعب الفلسطيني.

ووصل مساء اليوم الخميس رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الى أربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وكان في استقباله رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني في مراسم استقبال رسمية بمطار أربيل الدولي.

ويرافق السوداني في زيارته أربيل، وزير الخارجية فؤاد حسين وعدد من مسؤولي الحكومة الاتحادية.