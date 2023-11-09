التعادل ينهي لقاء نفط الوسط ودهوك في دوري نجوم العراق

2023-11-09 21:06:01 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تعادل فريق نادي نفط الوسط مع ضيفه فريق نادي دهوك سلبيا من دون أهداف في منافسات الجولة الرابعة لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

جرت المباراة في ملعب النجف الدولي اليوم الخميس في الساعة السابعة مساءً.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي من دون اهداف ، واستمرت النتيجة على حالها في الشوط الثاني حتى إطلاق الحكم صافرته معلنا عن نهاية المباراة.

وأدار اللقاء طاقم تحكيم مؤلف من محمد كامل حكماً للساحة، يساعده على الخط الحكمان جهاد عطية ورحيم فليح، ومحمد صلاح حكماً رابعاً.