تحذير للعراقيين من موجة مطرية قريبة: تستمر 36 ساعة وتوقعات بالغرق

2023-11-09 21:16:53 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

توقع الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، اليوم الخميس (9 تشرين الثاني 2023)، هطول أمطار غزيرة الشدة ومع أجواء باردة في العراق خلال الأسبوع المقبل.

وقال الزيادي، لـ"بغداد اليوم"، ان "العراق على موعد مع منخفض ممطر عالي الفعالية يؤثر تدريجياً مساء الثلاثاء المقبل ويتعمق الأربعاء (15/ تشرين الثاني الحالي)، ويستمر (٣٦ ساعة)".

وأضاف "هناك أمطار غزيرة في أماكن مختلفة من مدن البلاد كما يجب الحذر من غرق الطرق والاماكن المنخفضة".

وختم الراصد الجوي بالقول ان "الأجواء الشتوية حاضرة ويتطلب تجهيز وارتداء الملابس الشتوية الثقيلة بسبب انخفاض الحرارة تزامناً مع تساقط الأمطار".



