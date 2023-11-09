لأول مرة.. خط جوي بين بغداد وجزيرة "كيش" الإيرانية

2023-11-09 21:32:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الخميس، عن قرب تسيير رحلات جوية مباشرة بين العاصمة العراقية بغداد وجزيرة كيش جنوبي إيران.

ونقلت وسائل إعلام محلية إيرانية تابعتها وكالة شفق نيوز، عن المدير التنفيذي لشركة تطوير وإدارة موانئ ومطارات جزيرة كيش (جنوب إيران) عزت الله محمدي، قوله عن تسيير رحلات جوية بين بغداد وكيش في موعد أقصاه نهاية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري من قبل شركة طيران "سبهران".

وأضاف محمدي أن شركة طيران "سبهران" ستقوم بتسيير أول رحلة بين كيش وبغداد وبالعكس ابتداء من 30 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري ذهاباً وإياباً كل يوم خميس الساعة 10:30 صباحاً من كيش ورحلة العودة من بغداد الساعة 1:30 ظهراً، وتمت إضافتها إلى جدول الرحلات اليومية لمطار كيش الدولي.