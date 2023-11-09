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انخفاض طفيف للدولار.. وقائمة مسائية لسعر الصرف

انخفاض طفيف للدولار.. وقائمة مسائية لسعر الصرف
انخفاض طفيف للدولار.. وقائمة مسائية لسعر الصرف
2023-11-09 22:03:03 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

تراجع سعر صرف الدولار أمام الدينار بشكل طفيف مساء اليوم الخميس (9 تشرين الثاني 2023) في العاصمة بغداد والمحافظات كافة.

وأغلقت البورصات في بغداد واقليم كردستان مساء اليوم عند165000 دينار مقابل كل 100 دولار.

ويبيع البنك المركزي العراقي بـ 132000 دينار للمائة دولار.

وهذه قائمة مسائية بأسعار صرف الدولار:

100$=164,400 بغداد

100$=164,350 أربيل

100$=164,450 البصرة

100$=164,500 السليمانية 

100$=164,500  دهوك

100$=164,550  کرکوك

100$=164,550  حلبجة

100$=164,500  نينوى

100$=164,450  النجف

100$=164,500  الأنبار

100$=164,550  المثنى

100$=164,550  ذي قار

100$=164,500  كربلاء

100$=164,500  ديالى

100$=164,550  بابل

100$=164,550 واسط

100$=164,500 الديوانية

100$=164,550 صلاح الدين

100$=164,500 ميسان


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