انخفاض طفيف للدولار.. وقائمة مسائية لسعر الصرف
2023-11-09 22:03:03 - المصدر: بغداد اليوم
بغداد اليوم- بغداد
تراجع سعر صرف الدولار أمام الدينار بشكل طفيف مساء اليوم الخميس (9 تشرين الثاني 2023) في العاصمة بغداد والمحافظات كافة.
وأغلقت البورصات في بغداد واقليم كردستان مساء اليوم عند165000 دينار مقابل كل 100 دولار.
ويبيع البنك المركزي العراقي بـ 132000 دينار للمائة دولار.
وهذه قائمة مسائية بأسعار صرف الدولار:
100$=164,400 بغداد
100$=164,350 أربيل
100$=164,450 البصرة
100$=164,500 السليمانية
100$=164,500 دهوك
100$=164,550 کرکوك
100$=164,550 حلبجة
100$=164,500 نينوى
100$=164,450 النجف
100$=164,500 الأنبار
100$=164,550 المثنى
100$=164,550 ذي قار
100$=164,500 كربلاء
100$=164,500 ديالى
100$=164,550 بابل
100$=164,550 واسط
100$=164,500 الديوانية
100$=164,550 صلاح الدين
100$=164,500 ميسان