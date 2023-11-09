انخفاض طفيف للدولار.. وقائمة مسائية لسعر الصرف

2023-11-09 22:03:03 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

تراجع سعر صرف الدولار أمام الدينار بشكل طفيف مساء اليوم الخميس (9 تشرين الثاني 2023) في العاصمة بغداد والمحافظات كافة.

وأغلقت البورصات في بغداد واقليم كردستان مساء اليوم عند165000 دينار مقابل كل 100 دولار.

ويبيع البنك المركزي العراقي بـ 132000 دينار للمائة دولار.

وهذه قائمة مسائية بأسعار صرف الدولار:

100$=164,400 بغداد

100$=164,350 أربيل

100$=164,450 البصرة

100$=164,500 السليمانية

100$=164,500 دهوك

100$=164,550 کرکوك

100$=164,550 حلبجة

100$=164,500 نينوى

100$=164,450 النجف

100$=164,500 الأنبار

100$=164,550 المثنى

100$=164,550 ذي قار

100$=164,500 كربلاء

100$=164,500 ديالى

100$=164,550 بابل

100$=164,550 واسط

100$=164,500 الديوانية

100$=164,550 صلاح الدين

100$=164,500 ميسان



