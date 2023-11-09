السوداني يزور التشيك العام المقبل.. واجتماع للجنة المشتركة هذا الشهر

2023-11-09 22:56:53 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشفت وزارة الخارجية، اليوم الخميس (9 تشرين الثاني 2023)، عن زيارة لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى جمهورية التشيك في العام المقبل 2024.

وأفاد بيان للخارجية تلقته "بغداد اليوم" بان "رئيس دائرة أوروبا السفير حيدر منصور العذاري، ألتقى مع السفير التشيكي في بغداد بيتر شتيبانك، في مقر الوزارة اليوم الخميس، وناقشا سُبُل تطوير العلاقات الثنائيَّة بين البلدين، وعدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك ومن أهمها الزيارات المرتقبة لجمهورية التشيك لكل من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني خلال عام 2024، وزيارة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين".

كما ناقش الجانبان "جدول أعمال الدورة الرابعة للجنة العراقية التشيكية المشتركة المزمع عقدها في براغ خلال الشهر الحالي".

وبين العذاري اهتمام رئيس مجلس الوزراء "ورئيس اللجنة من الجانب العراقي وزير الصناعة والمعادن خالد بتال النجم على عقد اللجنة المشتركة لاهميتها في تعزيز التعاون على كافة الأصعدة والمجالات".

كما تطرق الجانبان إلى "الأوضاع الجارية في فلسطين، حيث أوضح رئيس دائرة أوروبا موقف العراق بخصوص القضية الفلسطينية وانهاء القتال والاعتداءات التي تطال المدنيين والأطفال والنساء الفلسطينيين من قبل الكيان الإسرائيلي وإدخال المساعدات الإنسانية لهم مؤكداً على ضرورة تعامل المجتمع الدولي بصورة سريعة لإنهاء الأزمة الفلسطينية".

وناقش العذاري والسفير التشيكي "تسهيل منح السمات للدبلوماسيين العراقيين، والمواضيع المتعلقة برفع الحظر الجوي عن الاجواء العراقية والخطوط الجوية العراقية".