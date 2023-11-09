العراق يناقش تسعيرته النفطية ويؤكد أهمية استقرار الأسواق العالمية

2023-11-09 23:14:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، اليوم الخميس (9 تشرين الثاني 2023)، ان العراق قد ساهم الى جانب المنتجين في تحقيق هدف استقرار الأسواق العالمية.

وترأس عبد الغني بحسب بيان لوزارة النفط تلقته "بغداد اليوم"، الاجتماع الشهري لتسعيرة النفط العراقي بحضور وكلاء الوزراء ومدراء دوائر مركز الوزارة والشركات النفطية المعنية، والمسؤولين في شركة تسويق النفط (سومو) وأكد خلاله "على اهمية أستقرار الاسواق النفطية العالمية في ظل الظروف والتحديات المختلفة، والدور الكبير لـ(اوبك بلس) في التخفيف من تأثير الأزمات على استقرار الاسواق النفطية".

وقال ان "التعاطي الواقعي مع الظروف والتحديات التي تواجه الأسواق العالمية قد أثرت بشكل كبير في السيطرة النسبية على مستوى التوازن والعرض والطلب، والعراق قد ساهم الى جانب المنتجين في تحقيق هذا الهدف".

وأشار عبد الغني الى "أهمية متابعة تطورات السوق النفطية والمتغيرات فيها ، من اجل الحفاظ على الاستقرار المطلوب".

ونوه البيان الى ان "اجتماع التسعيرة تمن مراجعة التقارير والبيانات عن تطورات السوق النفطية والعوامل المؤثرة، وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة، بتسعيرة أنواع النفط العراقي وفقاً للتوقعات والقراءة الواقعية للاسواق العالمية، وبما يحقق أفضل الايرادات المالية لخزينة الدولية".

ومن المقرر أن تقدم كل من منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" ووكالة الطاقة الدولية وجهة نظرهما حول وضع الطلب على النفط وأساسيات العرض الأسبوع المقبل.

وستجتمع أوبك في نهاية الشهر لمناقشة سياسة الإنتاج لعام 2024 ، علما ان خام برنت يسجل حاليا دون الـ 80 دولاراً للبرميل.



