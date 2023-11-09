خلال لقاء جمعهما في أربيل.. نيجيرفان بارزاني والسوداني يناقشان انتخابات كوردستان

2023-11-09 23:16:00 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز / أكد رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء الخميس، أهمية انتخابات برلمان إقليم كوردستان المقررة يوم 25 شباط المقبل.

جاء ذلك خلال لقاء بارزاني، بالسوداني في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، التي وصلها الأخير مساء اليوم الخميس، وشهد البحث في عدد من القضايا والملفات المالية والسياسية على المستوى الوطني، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وأكد الجانبان على ضرورة تنسيق الجهود؛ من أجل إسناد الحكومة في تنفيذ برنامجها الحكومي الذي تصب محاوره على تحسين الخدمات، والنهوض بالواقع الاقتصادي والمعيشي في جميع أنحاء العراق.

وتطرق بارزاني والسوداني، إلى انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق التي ستُجرى في شهر شباط المقبل، وأهمية دعم جهود المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، من أجل ضمان انتخابات نزيهة وملبية لتطلعات وطموحات مواطني الإقليم.

وبحسب البيان، بحث الجانبان عدداً من الجوانب الأمنية والاقتصادية، والتحديات التي تواجه هدف تدعيم الاستقرار واستدامته.