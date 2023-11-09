بعشرة لاعبين.. الشرطة يفوز على اربيل في دوري نجوم العراق

2023-11-09 23:38:27 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تمكن فريق نادي الشرطة من تحقيق الفوز على ضيفه فريق نادي اربيل بنتيجة 2-1 في منافسات الجولة الرابعة لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وشهد اللقاء حالة طرد لاعب الشرطة فهد يوسف في الدقيقة 67 من اللقاء ليكمل اللقاء بعشرة لاعبين .

وجرت المباراة في ملعب نادي الزوراء اليوم الخميس في الساعة التاسعة والنصف مساءً.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي من دون اهداف، واستمرت النتيجة على حالها في الشوط الثاني حتى الدقيقة 55 حيث سجل مهند علي هدف الشرطة الاول واضاف محمود المواس الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 60 وفي الدقيقة 87 قلص اربيل الفارق بتسجيل هدفه الوحيد عن طريق زيدان عبد الحبار .

أدار اللقاء طاقم تحكيم مؤلف من مهند قاسم حكماً للساحة، يساعده على الخط الحكمان احمد صباح ومحمد لؤي ، ومحمد صادق حكماً رابعاً، ومحمد طارق حكم VAR.