أسعار النفط تتجه إلى التراجع للأسبوع الثالث

2023-11-10 08:40:13 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تتجه أسعار النفط للانخفاض الأسبوعي الثالث على التوالي بسبب مخاوف الطلب المتزايدة وتراجع علاوة مخاطر الحرب، مع إلقاء السعودية باللوم على المضاربين كسبب في هذا الانخفاض.

استقر خام غرب تكساس الوسيط بالقرب من 76 دولاراً للبرميل، اليوم الجمعة، وانخفض بنسبة 6% تقريباً خلال الأسبوع. ارتفعت الأسعار يوم الخميس بعد تصريحات وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان التي كانت مشابهة لانتقاداته للمضاربين في مايو، قبل أسابيع من خفض المملكة الإنتاج.

انخفض خام برنت بأكثر من 13% خلال الأسابيع الثلاثة الماضية بفعل اشارات هبوط الطلب من الصين والولايات المتحدة وأوروبا، في حين ظلت التدفقات من الشرق الأوسط غير متأثرة بالحرب بين إسرائيل وحماس. وأشار مدير صندوق التحوط، بيير أندوراند، أيضاً إلى الإمدادات الأكبر من المتوقع، لافتاً إلى ارتفاع الإنتاج في الولايات المتحدة وإيران، كمحفز للتراجع الأخير.

انعكاس حاد في حركة السعر

يمثل السعر الحالي انعكاساً حاداً عمّا كان عليه في أواخر سبتمبر الماضي، عندما اقترب سعر برنت من 100 دولار للبرميل، وتوقعت منظمة البلدان المصدرة للبترول انخفاضاً غير مسبوق في المخزونات وسط طلب قياسي على الوقود والتخفيضات السعودية. في الوقت الحالي تحول الاهتمام نحو تباطؤ قطاع التكرير في الصين وارتفاع أسعار الفائدة على نحو معاند في الولايات المتحدة.

أصبح الديزل - وهو الوقود الرئيسي الذي يغذي الاقتصاد - أحدث عامل يؤثر بشكل سلبي على أسعار النفط، حيث تراجعت العقود الآجلة الأميركية بنحو 8% هذا الأسبوع. وينعكس هذا التراجع في أوروبا، حيث أدى انخفاض النشاط الصناعي والاقتصادي في ألمانيا وفرنسا وإسبانيا إلى تراجع حاد في استهلاك الوقود.

تسبب التدهور السريع في المعنويات في تحول انتشار خام غرب تكساس الوسيط السريع إلى حالة "باكورديشن"، حيث تكون الأسعار على المدى القريب أقل من الأسعار في المدى البعيد، للمرة الأولى منذ يوليو. ويأتي هذا التحول مع ارتفاع الإنتاج الأميركي إلى مستوى قياسي، وتراجع المخزونات في أكبر مركز تخزين في البلاد إلى مستويات منخفضة للغاية.

بلومبرغ