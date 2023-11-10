أبرزها ديربي النجف وكربلاء .. تعرف على مواجهات اليوم بدوري النجوم

2023-11-10 09:28:01 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز / تقام اليوم الجمعة، أربع مباريات ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري "نجوم العراق" لكرة القدم، في بغداد والنجف ودهوك وواسط.

وتجري مباراتان في الساعة الثالثة عصراً تجمع الأولى نادي الحدود وضيفه الزوراء على ملعب الساحر أحمد راضي، بينما تقام الثانية في ملعب الكوت بين القاسم وضيفه نفط البصرة.

وتقام عند الساعة السابعة مساءً في ملعب النجف مباراة ديربي الفرات الأوسط، تجمع نادي النجف وغريمه التقليدي كربلاء.

ويستضيف ملعب زاخو مباراة مهمة، تجمع أصحاب الأرض والجمهور نادي زاخو، بضيفه الطلبة .

ووفق الاتحاد العراقي لكرة القدم، فسيكون موعد توقف دوري نجوم العراق، بعد الجولة الرابعة استعدادا للقاء المنتخب العراقي بنظيره الاندونيسي في البصرة منتصف الشهر الجاري، ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس آسيا والعالم.