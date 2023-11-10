2023-11-10 09:58:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

تلقت وكالة الاستخبارات معلومات استخبارية دقيقة، تضمنت قيام إرهابي مطلوب وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب بانتحال شخصية وهمية واسم مستعار من خلال قيامة بتزوير هوية والتنقل بين المحافظات،

حيث تم على الفور تشكيل فريق عمل استخباري وفني للتحري وجمع المعلومات اللازمة، ونظرا لصدور مذكرة قبض أصولية بحقه، نفذت مفارز مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في بغداد الكرخ مداهمة للمكان المتواجد فيه، والقت القبض عليه، ولدى التحقيق مع المتهم اعتراف صراحة انتمائه الى ما يسمى بعصابات داعش الإرهابية ومشاركته في عمليات إرهابية استهدفت رجال الأجهزة الأمنية، حيث دونت أقواله وأحيل الى القضاء لينال جزاءه العادل .