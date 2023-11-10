سعر إيثريوم ينتعش بعد طلب بلاك روك تأسيس صندوق لتداولها

2023-11-10 10:14:01 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اتخذت شركة "بلاك روك" خطواتها الأولى نحو إطلاق صندوق متداول في البورصة يركز على إيثريوم، وهو ما ساعد على تحفيز الارتفاع الحالي في ثاني أكبر عملة مشفرة حول العالم.

قدمت "ناسداك" -وهي البورصة التي تتعاون معها "بلاك روك" بشأن صندوق الاستثمار المتداول المنتظر- يوم الخميس ما يعرف باسم استمارة "19بي-4"، وتعد تلك الخطوة التالية في عملية إطلاق مثل هذه الصناديق. وكانت الشركة الأميركية العملاقة قد قدمت في وقت سابق الأوراق الرسمية المطلوبة للصندوق في ولاية ديلاوير، وفقاً للوثائق المنشورة على الموقع الإلكتروني لقسم الشركات التابع لوزارة الخارجية بولاية ديلاوير.

تعتبر هذه الخطوة ثاني أكبر تحرك لـ"بلاك روك" في قطاع الصناديق التي تركز على العملات المشفرة عقب تقدمها بطلب لإطلاق صندوق استثمار متداول فوري لعملة بتكوين في يونيو، حينما ساعد هذا الطلب على تحفيز ارتفاع أسعار الأصول الرقمية وجذب المُصدرين المحتملين الآخرين للدخول في سباق صناديق العملات المشفرة.

ارتفع سعر إيثريوم بما يصل إلى 11% يوم الخميس، متجاوزاً 2000 دولار ووصل إلى أعلى مستوى منذ أبريل، وفقًا للبيانات التي جمعتها بلومبيرغ. وتقدمت شركات "فان إيك" (VanEck) و"إنفسكو" (Invesco) و"21 شيرز" (21Shares) وآخرون بطلب لإطلاق صناديق فورية متداولة في البورصة لعملة إيثريوم كذلك.

صناديق العملات المشفرة المتداولة بالبورصة

قال جيمس سيفارت، المحلل في "بلومبرغ إنتليجنس": "هذه الخطوة كانت متوقعة للغاية من وجهة نظري، والأمر كان مجرد مسألة وقت، وليس موضع شك. لكن من الواضح أن اسم (بلاك روك) الكبير، وتقدمها بطلب رسمي في ولاية ديلاوير أدى إلى ارتفاع صاروخي في أسعار إيثريوم". ورفضت "بلاك روك" الإدلاء بتعليق.

لا يوجد حالياً صناديق متداولة تستثمر مباشرة في عملتي بتكوين أو إيثريوم بالولايات المتحدة، رغم من أن عدداً من الشركات حاولت إطلاقها بالفعل. وبالنسبة لمجتمع العملات المشفرة، فإن إتاحة هذه الصناديق للمستثمرين الأميركيين سيشكل انتصاراً كبيراً، حيث سيسمح لعدد أكبر من المستثمرين بالمشاركة في قطاع التشفير. وتميل صناديق الاستثمار المتداولة أيضاً إلى الحصول على رسوم إدارية أرخص مقارنة بأنواع الصناديق الأخرى، ما يجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين الأفراد.

حاول المُصدرون مراراً إطلاق صناديق متداولة في البورصة لعملة بتكوين منذ عقد وحتى الآن لكن محاولاتهم لم تكلل بالنجاح، إلا أن الجهات التنظيمية تبدي علامات على أنها باتت أكثر انفتاحاً على الموافقة هذه المرة. وفي وقت سابق من العام الجاري خسرت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية قضية ضد شركة إدارة الأصول "غراي سكيل إنفستمنتس" (Grayscale Investments)، التي تتطلع إلى تحويل حيازاتها من "بتكوين" إلى صندوق استثمار متداول بالبورصة.

كما يشعر البعض بالتفاؤل تجاه الموافقة على إطلاق صناديق العملات المشفرة قريباً في ظل سجل "بلاك روك" الممتاز في تقديم وإطلاق صناديق الاستثمار المتداولة سابقاً.