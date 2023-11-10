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إجرام واسط تعتقل شخصين قاما بتمزيق صور المرشحين وسط الكوت

إجرام واسط تعتقل شخصين قاما بتمزيق صور المرشحين وسط الكوت
إجرام واسط تعتقل شخصين قاما بتمزيق صور المرشحين وسط الكوت
2023-11-10 10:16:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -  

حسب توجيهات السيد قائد شرطة محافظة واسط اللواء الركن محمد قاسم الفهد بضرورة توفير الحماية اللازمة للصور والبوسترات الخاصة بالمرشحين لانتخابات مجالس المحافظات ، 

في وقت متأخر من ليلة امس ومن خلال الانتشار الأمني الكثيف وسط مدينة الكوت ، تمكنت مفارز قسم مكافحة الاجرام من القاء القبض على شابين قاما بتمزيق صور المرشحين في مدينة الكوت ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفقاً للقانون . 


هذا وتؤكد قيادة شرطة واسط بأنها لن تتهاون مع مرتكبي هذه الأفعال مهما تكن صفتهم . 


قيادة شرطة محافظة واسط 

قسم العلاقات والإعلام

يتبع ... 

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