إجرام واسط تعتقل شخصين قاما بتمزيق صور المرشحين وسط الكوت

2023-11-10 10:16:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

حسب توجيهات السيد قائد شرطة محافظة واسط اللواء الركن محمد قاسم الفهد بضرورة توفير الحماية اللازمة للصور والبوسترات الخاصة بالمرشحين لانتخابات مجالس المحافظات ،

في وقت متأخر من ليلة امس ومن خلال الانتشار الأمني الكثيف وسط مدينة الكوت ، تمكنت مفارز قسم مكافحة الاجرام من القاء القبض على شابين قاما بتمزيق صور المرشحين في مدينة الكوت ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفقاً للقانون .





هذا وتؤكد قيادة شرطة واسط بأنها لن تتهاون مع مرتكبي هذه الأفعال مهما تكن صفتهم .





قيادة شرطة محافظة واسط

قسم العلاقات والإعلام

يتبع ...