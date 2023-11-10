إجرام واسط تعتقل شخصين قاما بتمزيق صور المرشحين وسط الكوت
2023-11-10 10:16:11 - المصدر: بغداد اليوم
بغداد اليوم -
حسب توجيهات السيد قائد شرطة محافظة واسط اللواء الركن محمد قاسم الفهد بضرورة توفير الحماية اللازمة للصور والبوسترات الخاصة بالمرشحين لانتخابات مجالس المحافظات ،
في وقت متأخر من ليلة امس ومن خلال الانتشار الأمني الكثيف وسط مدينة الكوت ، تمكنت مفارز قسم مكافحة الاجرام من القاء القبض على شابين قاما بتمزيق صور المرشحين في مدينة الكوت ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفقاً للقانون .
هذا وتؤكد قيادة شرطة واسط بأنها لن تتهاون مع مرتكبي هذه الأفعال مهما تكن صفتهم .
قيادة شرطة محافظة واسط
قسم العلاقات والإعلام
يتبع ...