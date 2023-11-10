2023-11-10 10:42:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – متابعة

صعدت أسعار النفط في تعاملات اليوم الجمعة (10 تشرين الثاني 2023)، وسط حالة من التفاؤل في الأسواق حول الطلب العالمي على الذهب الأسود.

وبحلول الساعة 09:20 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.45% إلى 76.08 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.51% إلى 80.42 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

وأمس ارتفعت أسعار النفط، وأغلق الخام الأمريكي، أمس الخميس عند 75.74 دولار للبرميل بزيادة نسبتها 0.55%، في حين أنهى خام "برنت" التداولات عند 80.01 دولار للبرميل بارتفاع نسبته 0.6%.

المصدر: RT