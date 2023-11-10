بالصور.. الخطوط الجوية العراقية تستأنف رحلاتها المباشرة الى برلين

2023-11-10 13:10:02 - المصدر: الفرات نيوز

أعلنت الخطوط الجوية العراقية عن إستئناف تسيير الرحلات المباشرة بين العراق والمانيا حيث إنطلقت اليوم "الجمعة" الرحلة الأولى ضمن مسار طيران شمل بغداد أربيل برلين.

وقال مدير عام الخطوط الجوية العراقية المهندس مناف عبد المنعم عاجل أن هذه الخطوة تندرج ضمن توجيهات معالي وزير النقل الأستاذ رزاق محيبس السعداوي بضرورة زيادة عدد وجهات الناقل الوطني إنسجاماً مع التوجهات الحكومية بالإنفتاح على مختلف بلدان العالم.

وأضاف سيادته أن وجهة برلين تعد واحدة من خمس وجهات الى أوروبا أعادت الشركة توفير رحلات مباشرة لها عن طريق التشغيل المشترك وهي كل من برلين وفرانكفورت ودسلدورف وميونخ وكوبنهاكن وبواقع سبع رحلات إسبوعياً.