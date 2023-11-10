العبادي: لا شرعية لاي تسلط دون اختيارات الشعب وتحالف القوى لا يرى بديلا عن الدولة

2023-11-10 16:50:02 - المصدر: الفرات نيوز

دعا رئيس المجلس القيادي لتحالف قوى الدولة الوطنية حيدر العبادي:

صندوق الانتخابات هو الرحم الشرعي لولادة السلطة

ادعو جميع المواطنين الى المشاركة في الانتخابات

تحالف قوى الدولة وسطي يؤمن بالدولة الديمقراطية ولا يرى عن الدولة بديلا لحفظ كيان العراق ومصالح الشعب

الانتخابات الحرة والنزيهة دعامة اي نظام ديمقراطي فلا شرعية لاي تسلط دون اختيارات الشعب وعلينا محارية

ان صندوق الانتخابات هو الرحم الشرعي لخيار الامة الوطنية وعلى الجميع الاحتكام الى الصندوق ودونه فان فرض الايرادات تقود الى عودة التسلط

ادعو جميع المواطنين الى المشاركة في الانتخابات

ان تجاهل الانتخابات طعنة بمشروعية النظام السياسي وقدرته عبلى نيل ثقة الجمهور وهو مؤشر خطير على شرعية النظام ومصداقيته

العراق شعبا ودولة مع القضية الفسلطينية ولا يمكن للعراق الا الانحياز للعدل وحق الشعوب بالحرية والعدالة

العراق الذي يؤدي واجباته في الوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني هو من يقرر شكل الدعم وهذا من مقتضيات شوؤنه الداخلية

الدولة هي من تقدر الموقف تجاه اي تحدي داخلي او خارجي