الحشد يحبط محاولة تهريب "سكراب" من نينوى إلى كردستان

2023-11-10 17:40:03 - المصدر: الفرات نيوز



أحبطت قوة من اللواء 30 بالحشد الشعبي عملية تهريب حديد السكراب من نينوى إلى إقليم كردستان.

وتحركت مفارز الـ k9 التابعة للواء 30 بعد ورود معلومات من استخبارات اللواء بوجود عملية تهريب حديد السكراب من محافظة نينوى باتجاه الاقليم.

وتمكنت قوة اللواء من ضبط عجلة محملة بحديد السكراب في احدى السيطرات مع سائقها.

وبعد اجراء التحقيقات المطلوبة تم تسليم العجلة وسائقها الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.