بالوثيقة.. البصرة تخاطب وزارة التخطيط لاستحداث 3 أقضية ونواحي

2023-11-10 17:40:03 - المصدر: الفرات نيوز



خاطب محافظ البصرة أسعد العيداني، وزارة التخطيط بشأن حسم ملف استحداث 3 اقضية ونواحي وادخالها ضمن دليل الوحدات الادارية بالعراق.

وبحسب وثيقة صادرة من مكتب العيداني تلقتها اذاعة صوت البصرة فأنه "على ضوء كتاب مكتب رئيس مجلس الوزراء، بخصوص اكمال الاجراءات لاستحداث ناحية الخور وكذلك رفع ناحية سفوان الى قضاء وبعد الاجتماع مع الدوائر المعنية، بصدد الموضوع اعلاه الذي تم فيه مناقشة ما جاء بكتابكم أنف الذكر استحداث الوحدات الادارية اعلاه وحسم الخرائط المقترحة الى ( قضاء سفوان وناحية الخور وقضاء ام قصر) ووصفة الحدود والمقاطعات التي تم طلبها بكتابكم المذكور للمضي في استحداث النواحي المشار اليها".

أدناه نص الوثيقة: