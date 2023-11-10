الداخلية تعلن الإطاحة بأكثر من 17 شبكة لتهريب المخدرات في اسبوعين

2023-11-10 18:50:02 - المصدر: الفرات نيوز

‏بيان صادر عن وزارة الداخلية



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‏ضمن مساعيها المكثفة لمواجهة آفة المخدرات وفي نطاق استراتيجية السيطرة على مصادر المتاجرة والتوزيع، تكللت جهود وزارة الداخلية خلال الأسبوعين الماضيين من الإطاحة بأكثر من 17 شبكة لتهريب المخدرات وضبط مئات الكيلو غرامات من المخدرات والمؤثرات العقلية وقتل بعض العناصر شديدة الخطورة بعد الاشتباك معهم وكانت من بين هذه الشبكات مجموعات دولية لتجارة المخدرات بينهم من جنسيات أجنبية ،تمت العمليات ‏من خلال التعاون الدولي والإقليمي الذي عززته وزارة الداخلية التي نجحت أيضاً بتفعيل ملف الاسترداد وإعادة متهم بتجارة المخدرات من جمهورية لبنان وإرسال متهم آخر بتجارة المخدرات من جنسية أجنبية ألقي القبض عليه داخل العراق وإرساله إلى جهة الطلب.

وإذ تعلن وزارة الداخلية هذه الحصيلة فإنها تحث رجالها على المزيد من العطاء والتفاني للإجهاز على العصابات المجرمة التي تسعى إلى تهديد الأمن المجتمعي.

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10 تشرين الثاني 2023