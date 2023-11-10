لماذا قرر كاساس استبعاد زيدان إقبال من تشكيلة منتخب العراق؟

2023-11-10 20:30:04 - المصدر: العربي الجديد

أعلن الجهازُ الفنيّ للمُنتخبِ العراقي لكرة القدم استدعاء (25) لاعباً لمواجهة منتخبي إندونيسيا وفيتنام، ضمن التصفياتِ المزدوجة المؤهلة لنهائياتِ كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، والتي خلت من اللاعب زيدان إقبال.

وضمت القائمةُ كلاً من: جلال حسن، فهد طالب، أحمد باسل، فرانس بطرس، سعد ناطق، علي عدنان، ريبين سولاقا، حسين علي، مصطفى سعدون، أحمد يحيى، ميرخاس دوسكي، أمجد عطوان، أحمد علي، أسامة رشيد، أمير العماري.

كما ضمت أيضا أسماء كل من إبراهيم بايش، حسن عبد الكريم، دانيلو السعد، يوسف أمين، بشار رسن، علي جاسم، أيمن حسين، علي الحمادي، مهند علي وباشانغ عبد الله.

وسيغادر وفدُ العراق إلى البصرة مساء الأحد المقبل، مع التحاقِ اللاعبين المحترفين في الأيام المقبلة (الأحد والثلاثاء)، حسب جدول مبارياتهم والتزاماتهم مع أنديتهم، وخط سير رحلاتهم التي تمّ تأمينها للوصول إلى البصرة.

ويستعد المنتخب العراقي لمواجهة إندونيسيا في ملعبِ البصرة الدوليّ يوم 16 من الشهر الحالي، ثم يتوجه بعد ذلك إلى هانوي لمُواجهةِ فيتنام في الـ21 من الشهر ذاته.

وعلى صعيد متصل، قال محمد عماد المنسق الإعلامي للمنتخب العراقي، في تصريح خاص بـ"العربي الجديد"، الجمعة، إن قرار غياب زيدان إقبال هو أمر فني عائد للجهاز التدريبي، لكن بحسب ما كشفه كاساس، فإن الجهوزية البدنية للاعب غير مستقرة في هذه الفترة.

وأضاف في تصريحه: "اللاعب مصاب منذ فترة طويلة وتحديداً منذ معسكر إسبانيا الذي واجهنا فيه المنتخب الكولومبي، ثم عاد بعدها لفترة بسيطة، ومن ثم تعرض لإصابة أخرى، لو تم حساب الفترة فإن اللاعب يعاني من الإصابات منذ شهر يوليو/ تموز الماضي، وهو يفتقد لنسق المباريات".

وواصل عماد: "الجهاز الفني ينتظر عودة اللاعب لخوض المباريات وليس للتدريبات فقط، خطة عمل كاساس هي توسيع القاعدة والبديل سيكون جاهزا، لكن زيدان يبقى ورقة رابحة في أي وقت يكون فيه بجهوزية تامة".