قرعة البطولة الآسيوية لكرة اليد: مواجهات خليجية منتظرة

2023-11-10 23:00:14 - المصدر: العربي الجديد

شهدت قرعة البطولة الآسيوية الـ 21 لكرة اليد، مجموعات قوية للغاية بين المنتخبات المتنافسة، على البطاقات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2025، التي ستقام في ثلاث دول، وهي النرويج، الدنمارك، بالإضافة إلى كرواتيا.

وفي المجموعة الأولى، ستكون الجماهير الرياضية المُحبة لكرة اليد، على موعد مع مواجهات خليجية قوية للغاية، بعدما أسفرت القرعة عن وجود منتخب قطر، الكويت، سلطنة عُمان، بالإضافة إلى الصين تايبيه.

أما المجموعة الثانية، فضمت كلا من إيران، كوريا الجنوبية، الصين ونيوزلندا، فيما جاء منتخب السعودية في المجموعة الثالثة مع منتخب العراق، الهند، اليابان، في حل منتخب البحرين بالمجموعة الرابعة مع منتخب الإمارات، هونغ كونغ، كازاخستان.

يذكر أن البطولة الآسيوية الـ 21 لكرة اليد ستقام في البحرين خلال لافترة من 11 إلى 25 يناير/كانون الثاني القادم، وسيتأهل 4 منتخبات عن القارة الصفراء إلى بطولة كأس العالم القادمة، ما يجعل الدور الرئيس أمراً حاسماً لجميع المنتخبات التي تطمح بالوصول إلى المسابقة الدولية.