2023-11-11 11:00:04 - المصدر: الفرات نيوز

الان كلمة السيد الحكيم في مؤتمر احياء ذكرى قادة الجهاد الاسلامي في العراق:

السيد الحكيم: الامم والشعوب تقوى حين تلتفت الى ماضيها وضرورة الالتفات الى الرجال الذين تركوا اثراً في الأمة

السيد الحكيم: العلامة الشهيد السيد محمد مهدي الحكيم كان شخصية استثنائية وقائداً ملهماً

السيد الحكيم: الشهيد السيد محمد مهدي الحكيم امتاز بالاخلاص لله سبحانه وكان يهمه ان ينجز مشروعه واهدافه حتى لو سجلت باسم غيره

السيد الحكيم: الشهيد السيد محمد مهدي الحكيم كان يقرأ التطورات قبل وقوعها

السيد الحكيم: الشهيد السيد محمد مهدي الحكيم كان يشخص اهدافه بوضوح وكان يمتلك حسا اجتماعياً كبيرا

السيد الحكيم: الشهيد السيد محمد مهدي الحكيم كان مبدعاً ويستخدم طرقاً غير تقليدية

السيد الحكيم: الشهيد السيد محمد مهدي الحكيم اينما تواجد ترك بصمة