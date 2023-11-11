رئيس الجمهورية يصل الرياض للمشاركة في أعمال القمتين العربية والإسلامية

2023-11-11 12:00:04 - المصدر: الفرات نيوز

وذكر مكتبه الإعلامي في،بيان تلقته {الفرات نيوز}، أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، وصل إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في أعمال القمة العربية غير العادية والقمة الإسلامية في مدينة الرياض، لبحث الاعتداءات والقصف المستمر على أبناء الشعب الفلسطيني".

وأضافت: "وكان باستقبال الرئيس، نائب أمير منطقة الرياض الأمير ‏محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز"، لافتة إلى أن "الرئيس يرافقه وفد ضم كلاً من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، وعضوي مجلس النواب جبار فريح الكناني ووصفي عاصي العبيدي