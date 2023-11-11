الإطاحة بتاجري مخدرات في النجف

2023-11-11 14:00:04 - المصدر: الفرات نيوز

رجال المديرية العامة للاستخبارات والامن يطيحون ب(٢) من تجار المخدرات في محافظة النجف

حملات متواصلة تنفذها المديرية العامة للاستخبارات والامن بهدف ملاحقة عصابات الجريمة المنظمة وتجار المخدرات والقصاص منهم اذ استطاعت مفارز مديرية استخبارات وامن النجف الاشرف التابعة الى المديرية ذاتها من القاء القبض على اثنين من تجار ومروجي المواد المخدرة في محافظة النجف الاشرف، تم ضبط بحوزتهما كمية من مادة الكريستال المخدرة كانو يرمون بيها في احدى مناطق محافظة النجف، جاء القبض بجهد استخباري دقيق وبعد عملية استدراج تمت بالتنسيق مع مديرية مكافحة مخدرات النجف حيث تم عرضهما على القضاء وقرر ايقافهما وفق احكام المادة (٢٨) مخدرات.