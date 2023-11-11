السوداني: لا بديل غير القطاع الخاص وسياسة الحكومة نحو تقليل الاستيرادات

2023-11-11 17:00:04 - المصدر: الفرات نيوز



رئيس الوزراء محمد شياع السوداني:

نبارك لأبناء شعبنا لأهالي محافظة كربلاء المقدسة افتتاح هذا المشروع الاستثماري الاستراتيجي مشروع الدواجن المتكامل

المشروع يمثل قصة نجاح حقيقية في مجال الاستثمارات الزراعية

أسجل باسم الحكومة العراقية عظيم الشكر والامتنان للمستثمر والشركة المنفذة لهذا المشروع لما قدموه من فكره وتخطيط وتنفيذ في مشروع متكامل وحيوي يدخل ضمن تحقيق وضمان الأمن الغذائي للبلد

زيارتنا اليوم وحضورنا افتتاح هذا المشروع ابتداء دعم للمستثمر المنفذ بشكل خاص وهي رسالة دعم بشكل عام إلى القطاع الخاص العراقي الذي وضعنا منذ اليوم الأول لعمر هذه الحكومة ثقتنا الكبيرة به

القطاع الزراعي يمثل محورا أساسا في البرنامج الحكومي وبدأنا بسلسلة إجراءات وقرارات سواء بتشكيل لجان الدعم أو زيادة رأس مال المصرف الزراعي أو دعم القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع سواء كان في الشق النباتي أو الحيواني

قطعنا شوطاً مهماً على صعيد تأمين مفردات البطاقة التموينية وما يتعلق بمادة الطحين من خلال تأمين محصول الحنطة حيث لدينا خزين الكافي لتأمين هذه المادة الغذائية المهمة هذا بفعل الخطة الزراعية والتسويقية الناجحة للموسم الماضي

هذا المشروع يدخل كإضافة مهمة لتأمين مفردات غذائية من الدجاج ومادة البيض في السوق العراقية

ميزة هذا المشروع أن تنفيذه تم بمدة قياسية بدأ عام 2022 على مساحة 250 ألف دونم

عندما يكون المسؤول التنفيذي في المحافظة داعماً ومسانداً للقطاع الخاص فالمستثمر ينفذ

هذا التضافر في الجهود بين القطاع الخاص محافظة ووزارة هو اللي أنتج لنا هذا المشروع المهم الذي يساهم في تحقيق الأمن الغذائي

نحن اليوم أمام خطوة عملية في ضمان الأمن الغذائي بإنتاج ثلاثة مليارات بيضة سنوياً وثلاث مئة وأربعين ألف طن دجاج اللحم سنويا من أصل إنتاج حاجة السوق المحلية فنحن بالاتجاه الصحيح نحو الوصول للاكتفاء الذاتي

لا بديل غير القطاع الخاص فنحن ليس لدينا قدرة كدولة أن نستوعب كل الموظفين في التوظيف الحكومي والقطاع الخاص العراقي متمكن وقادر على تنفيذ هذه المشاريع المهمة التي تساهم في تحقيق الأمن الغذائي وتنهي الاستيراد

مع وجود قانون الضمان الاجتماعي اللي نريده أن يطبق على كل العاملين وهو ضمان عوائلهم ومستقبلهم

سياسة الحكومة نحو تقليل الاستيرادات وهذا يتم من خلال وجود مشاريع منتجة تغطي احتياجات السوق

نؤكد دعمنا المطلق لهذه المشاريع ولكل رجال الأعمال والمستثمرين الراغبين بتنفيذ مشاريع سوف يجدون من هذه الحكومة الدعم المباشر والإسناد المتواصل في مختلف مراحل التنفيذ بدءا من وضع حجر الأساس وانتهاء بافتتاح المشروع