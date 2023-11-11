السيد نصر الله يوجه رسالة لقمة الرياض: الفلسطينيون يطالبون بالحد الأدنى وبموقف رجل واحد

2023-11-11 17:30:03 - المصدر: الفرات نيوز

كلمة امين عام حزب الله السيد حسن نصر الله حول تطورات العدوان الصهيوني على غزة:

السيد نصر الله: الفلسطينيون يطالبون قمة الرياض التي تجمع 57 دولة بالحد الأدنى وبموقف رجل واحد

السيد نصر الله: العدو يلحق بنفسه الخسائر ومن جملتها ان طبيعته الوحشية والهمجية تتضح اكثر للعالم

السيد نصر الله: من يستطيع ان يوقف هذا العدوان هو اميركا التي تدير هذا العدوان

السيد نصر الله: لم يعد احد في العالم يؤيد استمرار العدوان سوى الادارة الاميركية والملحق بالادارة الاميركية

السيد نصر الله: دليل عجز اسرائيل انها تزج قوات النخبة ولا تستطيع ان تحقق صورة النصر المطلوبة من الاسرائيليين

السيد نصر الله: في جبهة المقاومة العراقية الاستهداف لقواعد الاحتلال الاميركي انطلق اساساً من فكرة التضامن مع غزة وهذه العمليات تخدم فكرة تحرير العراق وسوريا من بقية قوات الاحتلال