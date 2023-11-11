رئيس الجمهورية يحمل لأمير الكويت وولي العهد دعوة شفوية لزيارة العراق

2023-11-11 18:50:02 - المصدر: الفرات نيوز

استقبل فخامة رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم السبت11 تشرين الثاني 2023 في مقر إقامته بمدينة الرياض، ولي عهد دولة الكويت سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح على هامش القمة العربية الإسلامية المشتركة.

وفي مُستهل اللقاء، نقل ولي العهد الكويتي تحيات أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح إلى رئيس الجمهورية وتمنياته للشعب العراقي بالمزيد من التقدم والازدهار، فيما حمّل الرئيس ولي العهد تحياته وتمنياته لأمير دولة الكويت وللشعب الكويتي دوام الرفاهية والتطور.

وأكّد السيد الرئيس أهمية توطيد العلاقات بين البلدين وتوسيع آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات التجارية والاستثمارية والاقتصادية والطاقة وبما يخدم المصالح المشتركة للشعبين العراقي والكويتي، وضرورة التنسيق وتوحيد المواقف إزاء القضايا ذات الاهتمام المتبادل وبما يعزز الأمن والاستقرار للمنطقة وشعوبها.

وقدّم رئيس الجمهورية إلى صاحب أمير دولة الكويت وسمو ولي العهد دعوة شفوية لزيارة العراق.

كما جرى، خلال اللقاء، التأكيد أيضا على وجوب وقف العدوان على قطاع غزة وفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية للعوائل المحاصرة، ورفض سياسات الانتقام والعقاب الجماعي والانتهاكات الصارخة سيما جرائم استهداف المجمعات السكنية والمستشفيات والمرافق المدنية.

وأعرب ولي العهد الكويتي عن تطلع بلاده لتعزيز العلاقات بين البلدين وحرصها على تطوير سبل التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.

وحضر اللقاء معالي وزير الخارجية الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، وسفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد الصباح.