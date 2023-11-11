رئيس الجمهورية يستعرض مع نظيره الفلسطيني العدوان المستمر على غزة

2023-11-11 19:30:04 - المصدر: الفرات نيوز

التقى فخامة رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم السبت11 تشرين الثاني 2023، فخامة الرئيس الفلسطيني السيد محمود عباس على هامش القمة العربية الإسلامية المشتركة.

وجرى، خلال اللقاء، استعراض الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والعدوان المستمر على قطاع غزة، وتداعياته على استقرار المنطقة وأمنها.

وأكد السيد الرئيس موقف العراق الداعم للقضية الفلسطينية، وللشعب الفلسطيني في نيل كامل حقوقه المشروعة، كما دان فخامته بشدة الاعتداءات الوحشية التي تمارس ضد المدنيين، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لتحقيق العدالة وضمان حماية المدنيين من السكان وتوفير ممرات آمنة.

وأشار فخامته إلى ضرورة التعاون والتنسيق وتوحيد المواقف حيال القضايا ذات الاهتمام المتبادل وبما يعزز من فرص السلام والاستقرار في المنطقة.

بدوره، ثمن الرئيس الفلسطيني مواقف العراق الداعمة للقضية الفلسطينية حكومةً وشعباً، مؤكدا أن هذه المواقف الأصلية تعبر عن الأواصر والروابط العميقة التي تجمع الشعبين الشقيقين.

كما أوضح أن الشعب الفلسطيني يتعرض اليوم إلى عدوان صارخ وترتكب ضده جرائم إبادة شاملة، وأن المجتمع الدولي مطالب باتخاذ إجراءات حاسمة ورادعة لضمان سلامة الفلسطينيين.

وحضر اللقاء معالي نائب رئيس مجلس وزراء وزير الخارجية فؤاد حسين.

الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية