الرئيس المصري يؤكد حرص بلاده على تعميق العلاقات وتعضيد التواصل مع العراق

2023-11-11 20:10:02 - المصدر: الفرات نيوز

على هامش أعمال القمة العربية الإسلامية للتضامن مع فلسطين المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض، التقى فخامة رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم السبت 11 تشرين الثاني 2023، فخامة رئيس جمهورية مصر العربية السيد عبد الفتاح السيسي.

وجرى، خلال اللقاء، بحث مجمل الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية على الساحتين العربية والدولية سيما الأوضاع في غزة، حيث أكد الجانبان ضرورة تحقيق وقف إطلاق النار، ووصول المساعدات الإنسانية للأهالي وإنهاء معاناتهم.

كما ناقش اللقاء طبيعة العلاقات الثنائية بين العراق ومصر والسبل الكفيلة في الارتقاء بها تحقيقاً للمصالح العليا للبلدين والشعبين الشقيقين، حيث أكد السيد الرئيس أهمية توسيع آفاق التعاون مع الشقيقة مصر ليشمل المجالات الاقتصادية والأمنية وبما يحفظ استقرار المنطقة ويعود بالنفع على شعوبها.

بدوره، أكد الرئيس السيسي حرص بلاده على تعضيد التواصل مع العراق والعمل على تفعيل الآليات الرامية إلى تعميق العلاقات بين البلدين خدمة لتطلعات الشعبين الشقيقين في التطور والرفاه.

وحضر اللقاء معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، ومعالي وزير الخارجية المصري سامح شكري.