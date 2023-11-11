المندلاوي: لا قيمة لأية بيانات استنكار او خطب ادانة او قرارات لا تلامس حاجة الشعوب ومصيره

2023-11-11 20:30:03 - المصدر: الفرات نيوز

لا قيمة لأية بيانات استنكار او خطب ادانة او قرارات لا تلامس حاجة الشعوب ومصيرها ، تُلقى في قمة عربية - اسلامية " استثنائية "، وفي وقت انعقادها تُرتكب ابشع المجازر الدموية البربرية للإحتلال الاسرائيلي بحق النساء والاطفال الفلسطينيين .

كُنا نأمل من القادة العرب والمسلمين المتواجدين في هذه القمة ، ان تكون مشاهد الموت واستهداف المؤسسات المدنية امام انظارهم بأن يتفقوا على اصدار قرارات تأريخية شجاعة و رادعة ، تُحسب لهم ولتأريخهم ، تتناسب مع حجم جرائم الإبادة الجماعية اليومية التي يمارسها جيش الاحتلال ضد الاشقاء الفلسطينيين .