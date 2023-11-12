تحقيق مع مدير الخطوط الجوية لتخفيضه أجور تذاكر السفر لأفراد من عائلته

2023-11-12 00:30:03 - المصدر: الفرات نيوز



وجّه وزير النقل رزاق محيبس السعداوي بتشكيل لجنة تحقيقية في تخفيض اسعار تذاكر السفر من قبل مدير عام الخطوط الجوية العراقية لصالح احد افراد عائلته.

وقال بيان للمكتب الإعلامي للوزارة ان السعداوي أصدر توجيها عاجلا بكشف ملابسات الطلب الذي تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي ، والمقدم من قبل شقيقة المدير تطلب فيه تخفيض اجور تذاكر السفر على رحلة (بغداد - عمان - بغداد)، لها ولابنتها.

وأضاف البيان ، ان الوزير يشدد على عدم الانجرار وراء المحسوبية والمنسوبية على حساب المال العام والمؤسسة الحكومية

