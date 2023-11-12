ارتفاع عدد المصارف العراقية التي سيعزز الفيدرالي الامريكي أرصدتها بالدولار مباشرة

2023-11-12 09:50:02 - المصدر: الفرات نيوز

مصدر حكومي



في ضوء الاجتماعات الاخيرة للبنك المركزي مع الجانب الأمريكي أصبح عدد المصارف التي بالامكان تعزيز رصيدها بالدولار بصورة مباشرة هي عشرة مصارف

خمسة من خلال مصرف سيتي بنك citi bank وخمسة مصارف أخرى غير الأولى من خلال بنك جي بي مورغان jp morgan

عدد المصارف التي سيتم تعزيز ارصدتها باليوان الصيني من خلال بنك التنمية السنغافوري سيصبح 13 مصرفاً

مصرفان سيتم تعزيز حساباتهما بالروبية الهندية لدى مصرف التنمية السنغافوري وسيتم إضافة مصارف اخرى خلال الاسبوعين المقبلين