2023-11-12 14:50:16 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

أعلنت مفوضية حقوق الانسان، اليوم الأحد (12 تشرين الثاني 2023)، تسجيل أعلى معدل لارتياد اطفال الغجر للمدارس في محافظة ديالى بعد عام 2003.

وقال مدير مفوضية حقوق الانسان في ديالى صلاح مهدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه" من خلال التنسيق مع تربية ديالى نجحنا في دفع من 15-20 من اطفال الغجر الى مقاعد الدراسة وهي النسبة الاعلى بعد 2003 خاصة وان نسبة الأمية تصل الى 95% بسبب عدم ارسال الاطفال للدراسة منذ سنوات ".

واضاف، ان" التنمر هو السبب الرئيسي الذي كان يمنع الغجر من ارسال اطفالهم للدراسة بالاضافة الى الفقر، مؤكدًا ان| هناك تنسيقًا مع ادارة المدارس التي استقبلت اطفال الغجر واخفاء هوياتهم وعدم السماح بأي تنمر عليهم، والاهتمام بهم في مساعٍ لانجاح تجربة زجهم في الدراسة ومحاولة معالجة الأمية التي همينت عليهم لسنوات طويلة".

واشار مهدي الى، ان" هناك تفاعلًا ايجابيًا مع قبل إدارات المدارس من اجل تعليم اطفال الغجر، لافتا إلى أن التجربة بدات العام الماضي ونجحت ولا زالت الأعداد تتزايد".

وتسكن عشرات الاسر الغجرية في مناطق عشوائية قرب قضاء بعقوبة بمحافظة ديالى، وهم في وضع انساني ومعيشي صعب جدا واغلبهم يمتهن التسول للعيش.