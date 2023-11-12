بيشمركة البيئة تلقي القبض على أشخاص متورطين بقطع الأشجار في دهوك

2023-11-12 15:22:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت قوات البيشمركة لحماية البيئة عن نجاحها في القبض على 6 أفراد لتورطهم في قطع الأشجار ومخالفة القوانين القانونية في منطقة زاويتة شمال محافظة دهوك.

وقال المقدم عبد الستار عبد الحميد المتحدث باسم قوات حماية البيئة في المحافظة؛ ان بيشمركة البيئة "تمكنت من إلقاء القبض على هؤلاء الأفراد خلال الليلة الماضية".

وأوضح عبدالحميد أن "المتهمين الذين يعملون كتجار للحطب تم ضبطهم وهم يقودون أربع مركبات محملة بالأشجار المقطوعة".

وأشار الى أنه سيتم تحويل المتهمين إلى القضاء ومحاكمتهم وفقا للقوانين المعمول بها مع تسجيل زيادة في عدد المخالفين هذا العام مقارنة بالسنوات السابقة.

وتابع المقدم عبد الستار؛ أن "فرق حماية البيئة متواجدة بشكل مكثف في المناطق الجبلية والغابات عبر محافظة دهوك"، مؤكدا التصدي لأي نشاط يهدد البيئة والغابات، والعمل على حمايتها والحفاظ على توازن النظام البيئي.

ويواجه سكان مدينة دهوك تحديات مع تراجع إمدادات الوقود حيث يواجهون نقصا حادا في مواد التدفئة مثل النفط والغاز هذا النقص في الموارد يجبر السكان على اتخاذ إجراءات بديلة حيث يضطرون إلى قطع الأشجار واستخدامها للتدفئة والطهي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام البيشمركة بحماية البيئة ومكافحة جميع أشكال التجارة غير القانونية المتعلقة بالموارد الطبيعية، وتشير إلى حزمة إجراءات حازمة للحفاظ على الثروة البيئية والحفاظ على الغطاء النباتي في المنطقة.