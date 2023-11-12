قانون النفط والغاز يعود للواجهة.. البرلمان يتكهن بموعد تشريعه ويحدد أسباب تأخيره

2023-11-12 15:26:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

علقت اللجنة القانونية البرلمانية، اليوم الأحد (12 تشرين الثاني 2023)، على اخر تطورات تشريع قانون النفط والغاز، من قبل مجلس النواب، بحسب الاتفاق السياسي ما بين الكتل والأحزاب.

وقال عضو اللجنة عارف الحمامي، لـ"بغداد اليوم"، ان "تشريع قانون النفط والغاز، يتطلب وجود اتفاق سياسي على بنود وفقرات القانون، وهذا الاتفاق غير موجود حالياً، لافتا إلى أن الحوارات مستمرة بشأنه ما بين اللجان الفنية والقانونية ما بين حكومتي المركز والاقليم".

وأكد الحمامي ان "هناك جدية من قبل الحكومة العراقية لتشريع قانون النفط والغاز لأهميته في تنظيم العلاقات المالية والنفطية مع الإقليم، لكن تشريع القانون يتطلب دراسة دقيقة، ونعتقد ان تشريع القانون سيكون بداية الفصل التشريعي الجديد، أي ما بعد انتخابات مجالس المحافظات".

وكانت القنصلية الأمريكية في إقليم كردستان، أكدت يوم الثلاثاء (7 تشرين الثاني 2023)، أنها تتابع ملف استئناف تصدير نفط الإقليم إلى الخارج، معتبرة أن حل الخلافات الناجمة عن قلة الإيرادات المالية في الإقليم والمصادقة على قانون النفط والغاز تمثل أولوية بالنسبة لها.

وقالت وزارة الثروات الطبيعة في حكومة إقليم كردستان إن "وزيرها كمال محمد، استقبل، القنصل الأمريكي العام الجديد في إقليم كردستان مارك سترو"، مبينا أن الأخير "أعرب عن استعداد بلاده للاستثمار في قطاعات الكهرباء والطاقة والنفط".

وقال سترو وفقا لبيان الوزارة إننا "نتابع عن كثب ملف استئناف تصدير نفط إقليم كردستان إلى الخارج، ونعلم أن إيقاف التصدير ترك أثرا بالغا على الإيرادات المالية العامة في الإقليم"، مبينا أن "حل مشكلة قلة الإيرادات في الإقليم والمصادقة على قانون النفط والغاز تمثل أولية بالنسبة لسياسات واشنطن وأجندتها".

بدوره أثنى وزير الثروات الطبيعة في حكومة إقليم كردستان كمال محمد على الدور الأمريكي في المساهمة بحل مشكلة توقف الصادرات النفطية بالإقليم إلى الخارج والمشاكل المتعلقة بقانون النفط والغاز".