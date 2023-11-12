انخفاض أسعار الدولار مع إغلاق بورصتي بغداد واربيل

2023-11-12 16:28:01 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الدولار في بغداد واربيل عاصمة اقليم كوردستان مع إغلاق البورصتين يوم الأحد.

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 162500 دينار مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار صباح هذا اليوم 163000 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 163500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 161500 دينار مقابل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا أيضا حيث بلغ سعر البيع 162750 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 162650 دينارا مقابل 100 دولار.